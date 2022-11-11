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Проведение абортов российским подросткам захотели усложнить

Проведение абортов российским подросткам захотели усложнитьГоликова предложила запретить аборты подросткам с 15 до 18 лет без согласия их родителей

В России захотели усложнить проведение абортов подросткам с 15 до 18 лет. С инициативой выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она поручила Минздраву подготовить соответствующие предложения, сообщает «Интерфакс».

«Проработать вопросы и представить предложения (...) о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — сказано в протоколе заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова также предложила дополнить клинические рекомендации Минздрава по искусственному прерыванию беременности «информацией о негативных последствиях такого решения». Совместно с Минтрудом министерство разработает порядок консультирования и анкетирования женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора, и определит меры реагирования в зависимости от жизненной ситуации беременной пациентки.

Помимо этого, вице-премьер поручила разработать единый порядок доабортного консультирования у психолога и предложила сменить название документа информированного согласия с «листа прерывания беременности» на «лист сохранения беременности».

Предложения будут представлены к 1 февраля 2023 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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