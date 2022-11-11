. Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономии

Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономии

Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономииTimes: британский премьер Сунак решил резко сократить госрасходы на школы и транспорт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил закрыть многомиллиардную дыру в бюджете страны за счет жесткой экономии — он намерен резко сократить государственные расходы, в том числе финансирование школ, полиции, муниципалитетов и транспортной сферы, пишет газета The Times.

Бюджеты министерства внутренних дел и министерства юстиции также будут урезаны. Сунак и министр финансов Джереми Хант хотят добиться замедления роста госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7 до 1 процента. Таким образом новый глава правительства намерен к 2027-2028 годам покрыть дефицит бюджета, который оценивается в 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов), экономя по 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год.

Цель Сунака и Ханта — восстановить доверие финансовых рынков. Бюджетный план предшественника Ханта, Квази Квартенга, по снижению налогов привел к рекордному падению курса стерлинга по отношению к доллару и массовому бегству инвесторов из британских активов. В итоге Лиз Трасс пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра, несмотря на отказ от скандального плана.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Опубликована карта боевых действий на Украине
Опубликована карта боевых действий на Украине
Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой экономии
Риши Сунак решил закрыть дыру в британском бюджете за счет жесткой
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков

Топ на сегодня

Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты
Названы задействованные в новогоднюю ночь российские артисты

Еще по теме

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
В Британии определили лидера первого тура выборов премьера
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне