. Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
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Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок

Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок

Уменьшение спроса россиян на потребительские товары вынуждают ритейлеров и поставщиков активнее прибегать к скидкам. По итогам сентября торговые компании недополучили примерно 86 млрд рублей прибыли с продажи уценённых товаров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Эксперты отмечают, что вложения торговых сетей в промоакции в секторе продовольственных товаров возросли на 12% в годовом выражении. Что касается непродовольственной сферы, ритейлеры и поставщики потеряли в позапрошлом месяце 10 млрд рублей – траты на скидки же выросли на 1% за год.


Согласно информации NielsenIQ, 41% покупателей с целью экономии предпочитают брать товары по сниженным ценам. Для 89% стоимость продукции - главный критерий при походе в магазин, а 75% принимают решение о покупке с учетом скидки. Таким образом, торговые сети теряют десятки миллиардов рублей: крупнейшие игроки рынка в отчетах за III квартал 2022-го года фиксировали негативное влияние роста доли промоакций на продажи.

В сентябре правительство РФ сообщило о возможной отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности: в Минпромторге признали нецелесообразным утилизацию еды, которая все еще пригодна к употреблению.

Ранее российская компания X5 Group, в которую входят магазины "Пятерочка" и "Перекресток", совместно с общественной организацией "Фудшеринг" и фондом продовольствия "Русь" дала зеленый свет пробному проекту фудшеринга - бесплатного распространения продуктов с истекающим сроком годности среди нуждающихся.

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По материалам: uposters.ru

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