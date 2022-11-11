. Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
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Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию

Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компаниюПолиция Австралии обвинила российских хакеров в кибератаке на серверы компании Medibank

Федеральная полиция Австралии обвинила российских хакеров в кибератаке на серверы крупной медицинской страховой компании Medibank и краже личных данных клиентов организации. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте полиции.

«Мы считаем, что ответственные за правонарушение находятся в России. Наши разведданные указывают на группу слабо связанных друг с другом киберпреступников, которые, вероятно, также несут ответственность за предыдущие серьезные правонарушения в странах по всему миру. Они действуют как бизнес с филиалами и лицами, поддерживающими их», — рассказал комиссар полиции Риз Кершоу.

Также он сообщил, что полиции известны имена людей, причастных к взлому, но их не будут называть. Кершоу добавил, что австралийская полиция собирается обратиться за помощью к российским правоохранителям для поимки тех, кто несет ответственность за взлом.

О взломе серверов Medibank стало известно 14 октября, однако сначала в компании сообщили, что киберпреступникам не удалось получить доступ к данным клиентов. Через некоторое время выяснилось, что Medibank скрыл ущерб, причиненный в результате кибератаки, и на самом деле хакеры похитили личные данные австралийцев, пользующихся услугами организации, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений. В итоге компания подтвердила кражу информации, оценив ущерб в 20 миллионов долларов и признав пострадавшими 9,7 миллиона человек.

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По материалам: lenta.ru

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