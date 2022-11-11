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Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок

Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежокUra.ru: водитель в Сургуте избил подростка за брошенный в автобус снежок

В Сургуте водитель избил 13-летнего подростка после снежка, брошенного в автобус, который он вел. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в МВД.

Инцидент произошел в автобусе №69. По утверждению очевидцев, которые были в салоне, россиянин внезапно остановился во время поездки и вышел на улицу. Спустя несколько минут водитель вернулся, затаскивая в автобус избитого мальчика с окровавленным лицом. Одна из пассажирок дала ребенку салфетки, чтобы вытереть кровь. Родители подростка написали заявление в полицию.

«По предварительным данным, водитель автобуса решил проучить местных мальчишек за то, что те кидали снежками в автобус. Один из них пострадал. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали оперативники.

Также есть версия, что ребенок стал кидаться снежками в автобус после того, как водитель высадил его посреди дороги. По словам источника в силовом ведомстве, у мальчика диагностировали ушибы лица и перелом носа. Полицейские проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

По утверждению представителей автотранспортного предприятия «Автолайн», водителя ждет увольнение. Вместе с этим мужчине может грозить уголовная статья за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор избила подростка из-за того, что он не оплатил проезд в автобусе. Школьник попытался снять происходящее на камеру и еще больше разозлил женщину.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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