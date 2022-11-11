. Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла Сафонова
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Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла Сафонова

Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла Сафонова
Певица Саша Савельева показала, как подросший Леон радуется новой игрушке. Саша Савельева многим знакома благодаря «Фабрике звезд». Она также много лет гастролировала с группой «Фабрика». Певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Много лет лет они жили вдвоем, но потом завели общего ребенка. Артистка даже ушла из группы, чтобы больше времени посвящать наследнику.
Раньше Саша почти не показывала сына Леона. Теперь она время от времени хвастается его нарядами. А недавно певица рассказала, что мальчик ходит в обычный садик.  Сафонов тоже любит проводить время с наследником. На этот раз Савельева решила заснять трехлетнего сына, который лежал на диване в гостиной. Мальчик был увлечен новой игрушкой. В его руках был мини-вентилятор с подсветкой. У Леона заметно отрасли волосы. Он накрылся пледом.
«Как мало для счастья нужно ребенку! Новая игрушка», – отметила звезда. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик заметно вырос. Так как пока супруги скрывают лицо наследника, им остается только догадываться, на кого он похож. «Ну что за чудо», «Просто милашка», «Прическа у него стильная», «Как он вырос! Скоро в школу», — стали писать пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

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