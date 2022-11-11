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Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз

Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий разЛазарев отказался ехать на «Евровидение» и посчитал звания артистов пережитком прошлого

Российский певец Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз. Об этом он сообщил в подкасте «Нового радио».

Музыкант, принимавший участие в музыкальном конкурсе в 2016 и 2019 годах, оба раза заняв третье место, назвал голосование на «Евровидении» политическим.

«Я думаю, что в ближайшие десять лет Россия не будет принимать в нем участие. Более того, для меня этот конкурс закрыт. Потому, что очень политическое голосование. Я на себе, на своей шкуре это ощутил. Зачем лезть на рожон еще раз? Второй раз я подтвердил. Слава Богу, что вошел в тройку и все равно привез бронзу», — отметил Лазарев, подчеркнув, что считает третье место победой.

Исполнитель также затронул тему обладания артистами различных званий: «У меня нет звания ни народного артиста России, ни заслуженного. Я пою на сцене с 14 лет и много сделал для музыки и телевизионной индустрии. Залы у меня полные — это главное. А есть столько артистов, у которых есть это звание, но они не гастролируют. Тогда ради чего это все? Считаю, звание — это пережиток прошлого».

Ранее певец SHAMAN заявил о нежелании ехать на «Евровидение» из-за отсутствия интереса.

В феврале этого года стало известно о решении Европейского вещательного союза (EBU) отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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