. Сергей Полунин лишился концертов и денег из-за поддержки спецоперации в России

Артист балета Сергей Полунин, сделавший успешную карьеру за границей, подвергся гонениям из-за поддержки российских властей. Сергей Полунин всегда положительно относился к политике России. У артиста даже есть несколько татуировок с изображением Владимира Путина, из-за чего он не раз получал критику со стороны иностранцев. А после февральских событий и публичных высказываний в поддержку российских властей, на его карьере за границей попросту поставили крест. «На меня оказывали давление, — признался он беседе с Аллой Довлатовой. — Я потерял огромную команду в Америке и Британии. Все ушло. Были выступления в Европе, но практически все отменено. Не скажу, что это простое время, потому что ты должен возвращать огромное количество денег. Мы поступили по-человечески: отдали промоутерам деньги себе во вред, хотя не обязаны были, потому что не мы отменяли выступления. Полностью были проданы билеты в Испании, Латвии… Но промоутеры сказали: «Не хотим рисковать».Невеста звезды, фигуристка Елена Ильиных, недовольна его решением вернуть гонорары, однако рада, что в результате пришлось вернуться на родину. Последние месяцы Полунин выступает с большим туром по стране. «Я счастлива, что он сейчас в России. Он всегда хотел», — делится Ильиных. 32-летний Сергей отмечает, что не он один из россиян столкнулся с культурой отмены за рубежом. Так, в черном списке у иностранной публики оказалась артистка балета Ксения Рыжкова. «Она сильно пострадала. Танцевала в Мюнхене, там началась травля. Хотела перебраться в Британию, но сказали, что нужно сделать заявление. Но какое заявление. Предать Родину, маму, папу? Она ответила: „Никаких заявлений!“ И человека не взяли», — негодовал Полунин в гостях у «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио».