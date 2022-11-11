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Шаман женился на женщине намного старше себя

Шаман женился на женщине намного старше себя
Жена певца Шамана призналась, что когда они познакомились, у него ничего не было. Супруга певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, решилась на первое публичное признание. Ранее о личной жизни звезды было почти ничего не известно. Ходили слухи, что он якобы встречается с кем-то из влиятельных кругов, благодаря чему и продвинулся в карьере. Однако сегодня в Сети тайна семейного статуса исполнителя была раскрыта. Как выяснилось, певец женился пять лет назад на Елене Мартыновой. Она вспоминает, что на момент знакомства Дронов находился в тяжелом материальном положении, но ей это было неважно. Артист покорил её своим талантом и масштабом личности.
«У него не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги. У него не было «плана Б», да и не могло быть — всю жизнь, упорно и самоотверженно, несмотря ни на что, он шел к своему призванию. Сила его духа, помноженная на его боль, вдребезги разбила мое сердце с первой встречи»,— цитирует Мартынову источник «Starhit». Сегодня супруги отмечают годовщину семейной жизни. Как удалось узнать журналистам, жена певца работает в сфере связей и телекоммуникаций. Она занимает высокую должность в компании — работает заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда. Елена старше своего любимого на 14 лет. Напомним, что накануне SHAMAN выпустил клип на новую песню «Вороны мои». Ради съемок этого видео артист кардинально изменил внешность: избавился от фирменных дредов и отпустил бороду.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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