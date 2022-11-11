. Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе Брюса Уиллиса с афазией

Вадим Карасев

Сильвестр Сталлоне заявил, что Брюс Уиллис переживает тяжелые времена из-за афазии

Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса с афазией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что из-за болезни его коллега переживает тяжелые времена. «Брюс переживает очень, очень трудные времена. Так что он был своего рода без связи с внешним миром. Это убивает меня. Это так грустно», — отметил Сталлоне.

В марте бывшая супруга Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершает кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Артисту диагностировали афазию — неврологическое расстройство, приводящее к нарушению речи, а в некоторых случаях влияющее на способность человека читать, писать и понимать чужую речь.

С начала 2022 года в ряде СМИ начали появляться публикации о том, что Брюс Уиллис страдает деменцией и планирует завершить карьеру. Одним из первых об этом написал британский таблоид OK! В статье утверждалось, что проблемы со здоровьем начались у артиста еще два года назад.