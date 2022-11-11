. Собакам запретили лаять, но им забыли об этом сообщить

Создан прецедент, когда владелицу собак наказали за их лай. Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать штраф — компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак. Соседка пожаловалась, что те круглосуточно лают, превышая «предельно допустимые санитарные уровни шума». Это подтверждалось показаниями свидетелей, видеозаписями, актом по результатам измерений звука. В итоге старшему сыну женщины даже пришлось переехать к бабушке, чтобы иметь возможность нормально спать и учиться. Сама женщина жаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление. Она потребовала через суд запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Суды отказали, так как законы не запрещают держать собак на земельном участке. Кассация согласилась с этим выводом, но указала, что компенсация истцам все же положена. Дело направили на пересмотр для определения размера компенсации. Так что после прецедента в будущем такой штраф может грозить всем владельцам собак. Посмотрим, как это отразится на громко мяукающих кошках: они же тоже могут превышать «предельно допустимые санитарные уровни». Кстати, в постановлении правительства РФ от 22 июня 2019 года приведен список животных, запрещенных к содержанию в жилом помещении. Среди них манул, медведь, гепард, беркут, пума, питон. Содержание дома диких животных из этого перечня может обернуться штрафами до 15 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юридических лиц.