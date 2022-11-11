. Сообщение о выпуске в Чаде марки с Крымским мостом оказалось недостоверным
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Сообщение о выпуске в Чаде марки с Крымским мостом оказалось недостоверным

Сообщение о выпуске в Чаде марки с Крымским мостом оказалось недостовернымИнформаци о выпуске в Чаде марки со взрывом на Крымском мосту оказалась недостоверной

Сообщение о том, что почтовая служба Республики Чад выпустила марку с изображением взрыва на Крымском мосту, оказалось недостоверным.

В русскоязычном сегменте соцсетей такая публикация впервые появилась на странице Татьяны Владимировой во «ВКонтакте». Пост опубликован вечером 9 ноября.

В публикации пользовательница «ВКонтакте» написала: «Африканская Республика Чад выпустила почтовую марку на тему Крымского моста. Красивое!!!» К посту она прикрепила картинку, на которой нарисованы поврежденный Крымский мост, карта Украины и России и ракеты, направленные в Керченский пролив.

В прессе Республики Чад нет упоминаний о выпуске почтовой службой марки с Крымским мостом. Все публикации были сделаны украинскими и российскими пользователями соцсетей.

Ранее в интернете уже появлялась информация о выпуске в Чаде почтовых марок с сюжетом «Битва за Москву», однако она оказалась недостоверной.

На крупном фотостоке Adobe Stock опубликовано множество картинок со «взрывом» Крымского мост. Вероятно, одну из них использовал автор фейка.

Информация о выпуске в Республике Чад почтовой марки в поддержку Украины была широко распространена в соцсетях и украинских СМИ. В частности, об этом писали УНИАН, SVTV NEWS, «Труха Украина», Activatica.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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