. США продлили лицензию на сделки с банками РФ в области энергетики
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США продлили лицензию на сделки с банками РФ в области энергетики

США продлили лицензию на сделки с банками РФ в области энергетики

Минфин США продлил лицензию на сделки с энергоносителями с российскими банками до 15 мая 2023 года, следует из сообщения американского ведомства.

Помимо Банка России, в списке организаций, с которыми разрешены такие сделки,  - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, и связанные с ними структуры.

Речь идет о сделках в области добычи, производства, транспортировки нефти и газа, а также покупки энергоносителей. Кроме того, лицензия распространяется на контракты в угольной сфере, в области возобновляемых источников энергии и биотоплива, говорится в опубликованном документе. 

 

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По материалам: pnp.ru

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