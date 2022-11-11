. США продлили лицензию на сделки с банками РФ в области энергетики

Минфин США продлил лицензию на сделки с энергоносителями с российскими банками до 15 мая 2023 года, следует из сообщения американского ведомства.

Помимо Банка России, в списке организаций, с которыми разрешены такие сделки, - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, и связанные с ними структуры.

Речь идет о сделках в области добычи, производства, транспортировки нефти и газа, а также покупки энергоносителей. Кроме того, лицензия распространяется на контракты в угольной сфере, в области возобновляемых источников энергии и биотоплива, говорится в опубликованном документе.