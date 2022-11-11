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Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой

Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
Актер Стас Садальский сделал скандальное заявление. Недавно Стас Садальский рассказал о дебоше Сергея Маковецкого во время авиаперелета в Новосибирск. Артист уверял, что Маковецкий подрался с Людмилой Максаковой на борту воздушного судна. Позже эти заявления были опровергнуты. На этом Станислав Юрьевич не успокоился. Он встретился с Максаковой, с которой близко дружит уже много лет, и разразился тирадой в адрес тех, кто якобы незаслуженно защищает Сергея Маковецкого. «Если мужчина бьет женщину, то это может говорить только о том, что он абьюзер. Называть такого мужчину мужчиной нельзя. Мужчина, бьющий женщин — это трус (вряд ли он бы полез драться с равным себе по силам) и аморальный человек, для которого нет никаких ценностей в этом мире. Потому что только однополые могут драться друг с другом, а разнополые — нет. Еще это может говорить о том, что у мужчины, кстати, прекрасного актера, очень израненная нервная система и он безумен и готов драться даже с дамой. Какие же гадкие люди люди видят в дирекции Театра Вахтангова, защищают женоненавистников, возомнили себя последней инстанцией», — посетовал 71-летний Садальский в личном блоге.
К слову, Сергей Маковецкий опроверг факт драки, да и его коллеги по Театру Вахтангова говорят то же самое. Но, видимо, у Максаковой и Садальского свое мнение на этот счет. «Никакой драки, скандалов или других эксцессов на борту не было. Я летел этим же рейсом в Новосибирск. Действительно, между Людмилой Васильевной и Сергеем Васильевичем, как мне кажется, не самые дружеские отношения. Творческие разногласия случаются между творческими людьми. У каждого из них есть профессиональные амбиции. Это нормально для творческого человека. Даже у Стаса Садальского амбиции есть. Тем не менее Максакова и Маковецкий вместе играют в спектаклях. Они встречаются в театре и на гастролях», — заверил директор театра Кирилл Крок. Также Крок посоветовал Стасу Садальскому не заниматься распространением порочащей информации.
«Еще раз говорю: якобы имевший место конфликт — это нездоровые фантазии. В самолете Садальского не было, а я там был, летел бизнес-классом вместе с Максаковой и Маковецким. Когда о тебе мало говорят или вообще не вспоминают, приходится самому создавать инфоповоды. Именно этим занимается Садальский, распространяя фейки», — подчеркнул Кирилл Игоревич.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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