. Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры
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Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры

Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры


Уже на следующей неделе студия Obsidian выпустит ожидаемую игру Pentiment. Сегодня разработчики опубликовали новое видео по игре, в котором рассказали о зарождении идеи самой игры, а также о создании уникального визуального стиля, в котором она выполнена. В видео геймдиректор Джош Сойер, креативный директор Ханна Кеннеди, директор по анимации Кэти Николс и другие сотрудники Obsidian рассказывают о разработке проекта и показывают его кадры.


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Pentiment — уникальная игра, идею которой Джош Сойер вынашивал более 3 десятилетий. Сама игра ориентирована на повествование и развитие отношений между персонажами. Проект имеет уникальный визуальный стиль, который должен окунуть игроков в сеттинг Верхней Баварии XVI века.

Напомним, выход Pentiment запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза игра станет частью Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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