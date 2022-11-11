. Супруга Дмитрия Диброва решилась на пластику груди и показала, что получилось
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Супруга Дмитрия Диброва решилась на пластику груди и показала, что получилось

Супруга Дмитрия Диброва решилась на пластику груди и показала, что получилось
Молодая жена Дмитрия Диброва, Полина месяц назад сделала пластическую операцию на груди. Известный телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной воспитывают троих общих сыновей. Супруга шоумена ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и занимается спортом. Модель мечтала вернуть себе красивую форму груди после родов и похудения, поэтому решилась на пластическую операцию. Полина Диброва очень довольна результатом, которого удалось добиться. Она даже решила показать новую грудь подписчикам.
Напомним, Дмитрий Дибров с 2009 года женат на Полине Наградовой. Она на 30 лет младше знаменитого избранника. Пара растит троих сыновей. Александр родился в 2010 году, Федор — в 2013-м, а Илья — в 2015-м. Кстати, Дмитрий Дибров уже стал дедушкой. В январе 2019 года дочь Лада подарила ему внучку. Малышку назвали Мией. Шоумен не афишировал это радостное событие.
# Шоу-бизнес Дибров Дмитрий
По материалам: z-aya

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