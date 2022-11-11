. ТНТ запускает шоу "Женский клуб" с Ксенией Бородиной: рассказываем о других ведущих проекта

Вадим Карасев

Премьера шоу "Женский клуб" на ТНТ состоится уже в понедельник. Ведущими пригласили пять представительниц шоу-бизнеса, которые обсудят темы, волнующие каждую женщину. Среди них телезвезда Ксения Бородина, актриса Яна Кошкина и звезда КВН Екатерина Скулкина, комик Ольга Картункова и дизайнер Алина Герман. С Бородиной знаком каждый российский телезритель, а остальные менее известны, поэтому NEWSTES решил рассказать о них побольше.

Яна Кошкина — ведущая шоу "Женский клуб"

32-летняя актриса начала карьеру с сериала "ОБЖ" в начале 2000-х годов, а затем долгое время снималась только на второстепенных и эпизодических ролях. Засветилась в таких сериалах как "Молодежка", "Интерны", "Домашний арест" и многих других.

Яна признается, что очень много работает, однако на первых ролях она до сих пор не играла. О личной жизни девушки мало что известно, но она не замужем и детей у нее нет. Кошкиной приписывали романы с Игорем Крутым и Гариком Мартиросяном, но подтверждений этому не нашлось.

Екатерина Скулкина — ведущая шоу "Женский клуб"

Актриса и юмористка дебютировала в КВН в 1999 году, а в 2003 стала капитаном команды "Четыре татарина". С коллегами она дошла до финала высшей лиги, где заняла второе место. Позже Скулкина попала на Comedy Woman и до сих пор нередко участвует в юмористических шоу.

46-летняя Екатерина также пробовала себя в театре и кино, но роли ей доставались небольшие. Ее мужа зовут Денис Васильев, но он о нем почти ничего неизвестно. Вместе пара воспитывает сына Олега, которому сейчас 14 лет.

Ольга Картункова — ведущая шоу "Женский клуб"

Юмористка начала участвовать в ставропольских играх КВН в начале 2000-х. В 2010 ее команда "ГородЪ ПятигорскЪ" стала чемпионом Первой лиги, а в 2013 — Высшей. Вместе с чемпионством Ольге достался и "Янтарный КиВиН". После победы она ушла на телеканал ТНТ в шоу "Однажды в России".

Ольга Картункова с певцом Виктором Салтыковым

44-летняя юмористка замужем за креативным продюсером ТНТ Виталием Картунковым. По соцсетям Ольги понятно, что она очень семейный человек. Вместе с супругом они воспитали 24-летнего сына Александра и 23-летнюю дочь Викторию.



Алина Герман — ведущая шоу "Женский клуб"

Алина с детства была бунтаркой: подбирала вызывающие наряды, использовала яркий макияж и другое, но уже тогда было видно, что девочки есть вкус. В 2002 году она впервые попробовала себя в мире моды, начав сотрудничество с певицей Аленой Иванцовой. В 2004 Герман была стилистом "Фабрики звезд", а теперь владеет брендом модной одежды ALINA GERMAN, который популярен во многих странах.

Муж 37-летней стилистки — режиссер Александр Игудин, с которым она познакомилась еще в школе. Долгое время ходили слухи, что Алина в отношениях с дизайнером Оскаром Ренкелем, однако она утверждает, что счастлива в браке, а с коллегой просто дружит.