. У Гордеевой намечается роман с Архиповым

Вадим Карасев

Екатерина Гордеева искренне возмущена тем, что поклонники Дом-2 уже поставили на ней крест, заявив, что на телешоу ей не удастся построить отношения. Девушке определённо приглянулся Кирилл Архипов, с которым она уже ходила на свидание. Кроме того, они теперь постоянно переговариваются через забор, очень мило общаются и девушка даже стала посещать спортзал, чтобы похудеть.Однако в сложившейся ситуации не все так просто. Не так давно Кирилл расстался с Екатериной Гориной. Мама девушка заметила, что Архипов остыл по отношению к ней, однако у Кати все ещё есть к нему чувства.В итоге Гориной так и не удалось найти с Архиповым общий язык. К тому же, их выселили из комнаты, поэтому и отношения как таковые паре строить было негде. В итоге в данный момент Архипов пытается выбрать между двумя Катями. Но все мы прекрасно знаем, что на двух стульях не усидишь, поэтому определиться ему придётся. Кто же победит в противостоянии за Кирилла: Горина или Гордеева?