. У Гордеевой намечается роман с Архиповым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Гордеевой намечается роман с Архиповым

У Гордеевой намечается роман с Архиповым
У Екатерины Гордеевой начинается роман с Кириллом Архиповым, хотя фанаты телешоу уже поставили на ней крест и заявили, что на проекте она не найдёт партнёра. Екатерина Гордеева искренне возмущена тем, что поклонники Дом-2 уже поставили на ней крест, заявив, что на телешоу ей не удастся построить отношения. Девушке определённо приглянулся Кирилл Архипов, с которым она уже ходила на свидание. Кроме того, они теперь постоянно переговариваются через забор, очень мило общаются и девушка даже стала посещать спортзал, чтобы похудеть.

Однако в сложившейся ситуации не все так просто. Не так давно Кирилл расстался с Екатериной Гориной. Мама девушка заметила, что Архипов остыл по отношению к ней, однако у Кати все ещё есть к нему чувства.
В итоге Гориной так и не удалось найти с Архиповым общий язык. К тому же, их выселили из комнаты, поэтому и отношения как таковые паре строить было негде. В итоге в данный момент Архипов пытается выбрать между двумя Катями. Но все мы прекрасно знаем, что на двух стульях не усидишь, поэтому определиться ему придётся. Кто же победит в противостоянии за Кирилла: Горина или Гордеева?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Иду Галич бросил возлюбленный
Иду Галич бросил возлюбленный
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему контроля буровзрывных работ для Кузбасса
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую

Еще по теме

Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует
Архипов позволил Гориной проводить время с другими парнями
Горина очень благодарна Безусу за поездку на Кавказ
Ольга Орлова подталкивает Архипова создать пару с Гориной