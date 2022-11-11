. У Леры Кудрявцевой начался психоз
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Леры Кудрявцевой начался психоз

У Леры Кудрявцевой начался психозТелеведущая Лера Кудрявцева призналась, что у нее начался психоз

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у нее начался психоз. О проблемах с психическим здоровьем она призналась в своем Telegram-канале.

«ПТС — пост травматический синдром. По ходу, начинается у меня. Три месяца назад еще ковид два раз был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая замедленная реакция», — написала она.

27 июля Кудрявцева посетовала на плохое эмоциональное состояние и призналась, что считает его причиной перенесенный ранее коронавирус, который может негативно сказываться на работе всей нервной системы.

Кудрявцева дважды болела COVID-19. Телеведущая 18 июля сообщила, что повторно заразилась коронавирусом. Первый раз она переболела COVID-19 в январе 2021 года. Спустя полгода Кудрявцева пожаловалась на последствия недуга. «Через два-три месяца после ковида нервная система у меня "накрылась"», — рассказала она. Кроме того, ведущая пожаловалась на проблемы с памятью, которые возникли после заболевания.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Иду Галич бросил возлюбленный
Иду Галич бросил возлюбленный
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему контроля буровзрывных работ для Кузбасса
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую

Еще по теме

Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Лера Кудрявцева психует из-за ситуации в мире
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве