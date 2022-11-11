. Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре

Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре


Праздничный период, с октября по декабря, уже не первый год радует интересными релизами в подписке Game Pass. В октябре в игровой сервис добавили 18 игр, среди которых было немало давно ожидаемых проектов. В ноябре игровая линейка Game Pass тоже выглядит весьма прилично, при этом пока еще известны не все проекты. Что касается декабря, на данный момент известно о 4 играх, которые пополнят сервис в следующем месяце.

Hello Neighbor 2 — 6 декабря


Watch this video on YouTube

Chained Echoes — 8 декабря


Watch this video on YouTube

High On Life — 13 декабря


Watch this video on YouTube

Battlefield 2042 (Game Pass Ultimate) — декабрь, со стартом 3 сезона


Watch this video on YouTube
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эксперт назвал мифом американскую демократию, комментируя итоги промежуточных выборов в США
Эксперт назвал мифом американскую демократию, комментируя итоги
Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре
Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре
Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения
Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом
Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом
Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта
Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта
В Европе дали прогноз по ценам на нефть
В Европе дали прогноз по ценам на нефть
Тарзан а-ля рус
Тарзан а-ля рус
Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
Шаман женился на женщине намного старше себя
Шаман женился на женщине намного старше себя
Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек», заявил Соловьев
Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек»,
Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли их есть
Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Подробная характеристика года Черного Кролика: что принесет человечеству 2023 год
Подробная характеристика года Черного Кролика: что принесет
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов

Еще по теме

Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в августе
Уже известно о 4 играх, которые добавят в Game Pass в ноябре + бонус для Game Pass Ultimate
Уже подтверждены 6 игр, которые выйдут в Game Pass в октябре
Уже известно о 6 играх для Game Pass на вторую половину мая