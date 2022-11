. Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре

Вадим Карасев





Праздничный период, с октября по декабря, уже не первый год радует интересными релизами в подписке Game Pass. В октябре в игровой сервис добавили 18 игр, среди которых было немало давно ожидаемых проектов. В ноябре игровая линейка Game Pass тоже выглядит весьма прилично, при этом пока еще известны не все проекты. Что касается декабря, на данный момент известно о 4 играх, которые пополнят сервис в следующем месяце.

Hello Neighbor 2 — 6 декабря

Chained Echoes — 8 декабря

High On Life — 13 декабря

Battlefield 2042 (Game Pass Ultimate) — декабрь, со стартом 3 сезона

