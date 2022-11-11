. В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

Вадим Карасев





Сегодня в подписке Game Pass, сразу после релиза, станет доступна версия Microsoft Flight Simulator, посвященная 40-летию серии. Игра Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition включает в себя массу нового контента, который будет предлагаться игрокам бесплатно:

4 классических коммерческих аэропорта10 аэропортов для планеров12 новых самолетов14 вертолетных площадок20 классических миссий из прошлого франшизы

Стоит сказать, что впервые в серии, с 2006 года, в версии Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition появятся вертолеты, а также планеры и «высоко детализированный, реалистичный авиалайнер».

Watch this video on YouTube