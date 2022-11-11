В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
Сегодня, 14:45 Вадим Карасев
Сегодня в подписке Game Pass, сразу после релиза, станет доступна версия Microsoft Flight Simulator, посвященная 40-летию серии. Игра Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition включает в себя массу нового контента, который будет предлагаться игрокам бесплатно:
4 классических коммерческих аэропорта
10 аэропортов для планеров
12 новых самолетов
14 вертолетных площадок
20 классических миссий из прошлого франшизы
Стоит сказать, что впервые в серии, с 2006 года, в версии Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition появятся вертолеты, а также планеры и «высоко детализированный, реалистичный авиалайнер».
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По материалам: newxboxone