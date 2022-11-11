. В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
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В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition


Сегодня в подписке Game Pass, сразу после релиза, станет доступна версия Microsoft Flight Simulator, посвященная 40-летию серии. Игра Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition включает в себя массу нового контента, который будет предлагаться игрокам бесплатно:



4 классических коммерческих аэропорта



10 аэропортов для планеров



12 новых самолетов



14 вертолетных площадок



20 классических миссий из прошлого франшизы

Стоит сказать, что впервые в серии, с 2006 года, в версии Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition появятся вертолеты, а также планеры и «высоко детализированный, реалистичный авиалайнер».


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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