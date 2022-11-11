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В Госдепе выступили за продолжение военных поставок Украине

В Госдепе выступили за продолжение военных поставок УкраинеПресс-секретарь Госдепа Прайс обещал Украине военную помощь США, включая поставки ПВО

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс выступил за продолжение военных поставок Украине и отметил, что в них включат системы противовоздушной обороны.

«Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса "земля — воздух" для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения», — обещал пресс-секретарь Госдепа на брифинге.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву системы противовоздушной обороны Hawk и системы Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

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По материалам: lenta.ru

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