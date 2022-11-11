. В Кемерово создадут новую особую экономическую зону

На территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа создадут особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Кузбасс». Такое постановление кабмина от 29 октября 2022 года № 1935 вступает в силу 11 ноября.

На территории экономической зоны будет налажено производство минеральных удобрений — аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты, а также созданы предприятия по производству извести, медицинской мебели и продуктов питания.

Еще одно направление деятельности — переработка зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний, сообщается на сайте кабмина.





О своем намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты около 92,8 миллиарда рублей и создадут 1235 рабочих мест.



