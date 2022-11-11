. В России обвинили США в нелогичном решении

Вадим Карасев

Посол Антонов: решение Минторга США считать экономику РФ нерыночной противоречит логике

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение министерства торговли США, которое лишило российскую экономику статуса рыночной. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.

Реакция России

Антонов раскритиковал решение американского Минторга считать экономику России нерыночной и подчеркнул, что оно противоречит логике. Дипломат заявил, что лицензия Министерства финансов США, которая позволяет банкам страны осуществлять операции для российских дипломатических миссий за границей, не лишает Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках. Кризисы вызваны множеством нелегитимных барьеров, обвинил США посол.

В качестве примера Антонов привел трудности в продовольственной отрасли, рост цен и сбой в цепочке поставок.

Лишение статуса рыночной экономики

10 ноября США лишили российскую экономику статуса рыночный. Теперь Минторг страны не станет оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах.

Еще в 2021 году сообщалось о планах США лишить Россию статуса рыночной экономики. Тогда юридическая компания WilmerHale сообщала, что доля государства в российской экономике увеличивается, протекционизм повышается, а контроль над распределением ресурсов ужесточается. По мнению экспертов, это обратило эффект от реформ 2002 года.

Российская экономика получила рыночный статус 2002 году. В последний раз Минторг США подтверждал это решение в 2021 году. Это значило, что Вашингтон не станет использовать методики расчета демпинга, которые применяли в отношении экспортеров из СССР и России до ее вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

О риске потерять рыночную экономику предупреждал уполномоченный по защите прав бизнесменов при президенте России Борис Титов. По его мнению, между реформами и стабильностью власти страны выбирают последнее из-за меньшего числа потенциальных потерь.

В свою очередь глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик предполагал, что прямые потери России при лишении статуса рыночной экономики могут достигнуть 75-100 миллионов долларов в год.

Другие решения Минфина

Минфин США продлил разрешение на сделки по энергоносителям с банками России. Решение действует до 15 мая 2023 года. Решение американского Минфина распространяется на такие крупнейшие российские банки, как ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и связанные с ними организации.

Кроме того, ведомство решило снять ограничения против российских дипломатических представительств. Соответствующая лицензия опубликована на сайте американского Минфина. Антонов назвал решение ведомства «хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении».

В сентябре Минфин США продлил генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Договор предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».