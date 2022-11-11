. В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
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В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»

В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»Кабмин предложил посылать повестки участникам уголовного процесса через «Госуслуги»

Правительство России предложило посылать повестки участникам уголовного процесса через портал «Госуслуги», соответствующий законопроект был внесен Кабмином в Госдуму, документ опубликован в думской базе данных.

Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены гражданину в случае его согласия, и если возможность использования портала не ограничена мерой пресечения или назначенным наказанием.

В пояснительной записке также указано, что законопроект предполагает возможность для всех участников уголовного судопроизводства присутствовать на процессе по видеосвязи на заседаниях суда любой инстанции.

Ранее Минцифры предложило запустить возможность входа на портал «Госуслуги» через биометрические данные с 15 декабря 2022 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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