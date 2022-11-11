. В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

Вадим Карасев

Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуруСюжетРоссия и НАТО:

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале, что стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины.

По словам политика, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель даже не скрывает, что рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России.

«Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО», — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что таким образом у России появляются все основания для уничтожения транспортной логистики Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками.

Ранее Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны улучшить автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, чтобы внутри блока можно было быстро перевозить военную технику и войска. Боррель заявил о необходимости адаптировать систему мобильности Евросоюза так, чтобы войска государств-членов могли быстро разворачивать свои возможности.