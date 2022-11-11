. В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине

Вадим Карасев

Автор The Nation Джит Хир заявил о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине

Конфликт на Украине открыл два сейсмических разлома в мировой политике. Такое мнение выразил автор американского журнала The Nation Джит Хир (Jeet Heer).

«Первый разлом — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это раскол между Западом и остальным миром», — заявил обозреватель. Автор отметил, что Запад проявил надменность и безразличие к странам глобального Юга, оказывая сильную поддержку Украине.

«Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага», — высказался Хир. По его мнению, Запад начал «стричь свой сад», а обитателей «джунглей» бросил на произвол судьбы.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а окружающий ее мир с джунглями. По его словам, остальные страны пытаются захватить «сад». Позже он извинился за свое высказывание и объяснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.