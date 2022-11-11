. Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
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Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта

Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликтаПремьер Венгрии Орбан и президент Турции Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию

Необходимо урегулировать украинский конфликт, призвали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает ТАСС.

«Что касается войны на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал он. Кроме того, Орбан и Эрдоган призвали глав других стран содействовать в этом.

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По материалам: lenta.ru

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