. Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж

Экс-участница «Дома-2», Виктория Боня поделилась фото с мамой на фоне Эйфелевой башни. Модель, блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на днях рассказала подписчикам о том, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Она упомянула, что ей важно не только обеспечивать себя с дочкой, но также иметь возможность радовать свою маму. Недавно она подарила мамочке новую машину, а теперь вместе с ней отправилась в Париж. «Я в Париже, в одном из своих любимых городов. Пара часов, и совершенно другая картинка перед глазами. Все такая же прекрасная, но другая. И за это я люблю путешествия, ведь за несколько часов ты можешь перенестись в другой мир, с другими людьми, природой, погодой, временем», - написала Виктория. На фотографии, которую модель опубликовала на своей странице, они с мамой стоят на фоне Эйфелевой башни. «Прилетели с мамой в Париж на пару дней. Хочу ей показать свои любимые места. Она первый раз здесь 🍂», - пояснила блогер.«Мама так довольна! Как ребёнок радуется. Это большой кайф, видеть ее такой 💞», подписала фото Виктория. «Наверное, ничто так круто не расширяет кругозор и не меняет мышление, как путешествия. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто отправиться в путешествие, и сразу начинаешь думать по-другому и смотришь на все с другой стороны», заключила Боня.