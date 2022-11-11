. Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж

Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Экс-участница «Дома-2», Виктория Боня поделилась фото с мамой на фоне Эйфелевой башни. Модель, блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня на днях рассказала подписчикам о том, сколько денег ей нужно для комфортной жизни. Она упомянула, что ей важно не только обеспечивать себя с дочкой, но также иметь возможность радовать свою маму. Недавно она подарила мамочке новую машину, а теперь вместе с ней отправилась в Париж. «Я в Париже, в одном из своих любимых городов. Пара часов, и совершенно другая картинка перед глазами. Все такая же прекрасная, но другая. И за это я люблю путешествия, ведь за несколько часов ты можешь перенестись в другой мир, с другими людьми, природой, погодой, временем», - написала Виктория. На фотографии, которую модель опубликовала на своей странице, они с мамой стоят на фоне Эйфелевой башни. «Прилетели с мамой в Париж на пару дней. Хочу ей показать свои любимые места. Она первый раз здесь 🍂», - пояснила блогер.  
«Мама так довольна! Как ребёнок радуется. Это большой кайф, видеть ее такой 💞», подписала фото Виктория. «Наверное, ничто так круто не расширяет кругозор и не меняет мышление, как путешествия. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто отправиться в путешествие, и сразу начинаешь думать по-другому и смотришь на все с другой стороны», заключила Боня.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

Последние новости

Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Виктория Боня показала маму, которую привезла посмотреть Париж
Иду Галич бросил возлюбленный
Иду Галич бросил возлюбленный
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Наталья Подольская заговорила об алиментах
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Самые залипательные секунды в нашей жизни
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему контроля буровзрывных работ для Кузбасса
Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
Стас Садальский рассказал об избиении Максаковой
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Леры Кудрявцевой начался психоз
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
У Гордеевой намечается роман с Архиповым
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной
Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.11.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую

Еще по теме

Виктория Боня у себя в Instagram рекомендует всем подписчикам заняться спортом
Виктория Боня ответила на заявление порнопродюсера Александра Волкова
Виктория Боня в бикини похвасталась своей фигурой
Виктория Боня отекла и не принимает душ