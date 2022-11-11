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Владимир Соловьев жестко высказался о Собчак

Владимир Соловьев жестко высказался о Собчак
Журналист и ведущий Владимир Соловьев в гневе от поведения светской львицы. Телеведущий с негодованием высказался о борьбе добра со злом. Обозреватель заметил, что сегодня многие по-злодейски проявили себя и абсолютно уверены в своей правоте. И негодует по поводу их нынешнего благополучия. «Вы посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные – плохие люди, которые им завидуют. Вы считаете, что у той же Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду», - высказался обозреватель в «прямом эфире» онлайн.
Досталось и другим звездам, которые сбежали за границу. Ранее они считались кумирами многих поколений, сейчас же бесстыдно делают скандальные заявления, оскорбляя соотечественников.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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