. Владимир Соловьев жестко высказался о Собчак

Журналист и ведущий Владимир Соловьев в гневе от поведения светской львицы. Телеведущий с негодованием высказался о борьбе добра со злом. Обозреватель заметил, что сегодня многие по-злодейски проявили себя и абсолютно уверены в своей правоте. И негодует по поводу их нынешнего благополучия. «Вы посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные – плохие люди, которые им завидуют. Вы считаете, что у той же Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду», - высказался обозреватель в «прямом эфире» онлайн.Досталось и другим звездам, которые сбежали за границу. Ранее они считались кумирами многих поколений, сейчас же бесстыдно делают скандальные заявления, оскорбляя соотечественников.