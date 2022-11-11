. Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
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Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке

Внучку Софии Ротару осудили земляки за разговор на русском языке
21-летняя внучка певицы Софии Ротару столкнулась с критикой земляков за русский язык. Любимая внучка Софии Ротару, названная в честь певицы, улетела в США. Девушка активно осматривает местные достопримечательности. Эмоций у нее так много, что она неожиданно стала изъясняться на русском языке. Своей внучкой София Михайловна страшно гордится. С малых лет Соня тянулась к искусству: она занималась балетом, танцами, рисованием, музыкой. А в 7 лет родители решили приобщить ее к модельному бизнесу. Модные показы настолько увлекли Сонечку, что она решила стать профессиональной моделью. Звездная бабушка выбор внучки одобрила.
Последние несколько лет внучка Ротару жила на две страны: на Украине и в Великобритании. Она не только занималась модельным бизнесом, но и пробовала записывать песни. Правда, пока особых успехов в деле бабушки не добилась. После начала конфликта внучка Ротару на Украине не появляется. Она живет в Лондоне, а лето провела на итальянской вилле бабушки. А на днях, истосковавшись по эмоциям, махнула в США. В Нью-Йорке она не была четыре года. В Америке Соня много гуляет, занимается шопингом и осматривает достопримечательности. Внучка легендарной певицы щедро делится с поклонниками тамошними красотами в своих соцсетях.
К слову, общается она в социальных сетях исключительно на английском. Но сегодня неожиданно вспомнила про русский. И даже стала раздавать советы на великом и могучем. Например, о том, как выучить язык с нуля. «Начните с ежедневной практики, — посоветовала Соня. — Запишитесь на групповые уроки. Каждый день смотрите мультфильмы на языке, который хотите выучить». За то, что неожиданно перешла на русский, на Украине Соню уже активно критикуют и даже призывают оштрафовать, как Верку Сердючку. Данилко недавно во Львове не только общался со сцены на русском, но и пел. В результате местные депутаты планируют оштрафовать артиста.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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