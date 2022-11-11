. Выпускницы сестринских курсов ЕР начали помогать раненым военнослужащим

Вадим Карасев

Первые выпускницы курсов медсестёр, организованных "Единой Россией" совместно с Российским национальным исследовательским медуниверситетом им. Н.И. Пирогова, начали оказывать помощь раненым военнослужащим.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"В первые дни мобилизации мы получили огромное количество обращений от женщин, выразивших готовность работать медсёстрами в военных госпиталях. Эта инициатива шла от настоящих патриоток своей страны. "Женское движение" партии и специалисты медуниверситета им. Н.И. Пирогова помогли желающим пройти обучение", – отметила Стенякина.

Депутат также приступила к работе в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве и будет каждую неделю работать в отделении нейрохирургии, совмещая это с работой в Госдуме. Кроме Стенякиной курсы медсестёр прошли член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина и заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева.

Одновременно выпускницы курсов сестринского дела, которые запустила "Единая Россия", приступили к работе в качестве медсестёр в Военном клиническом госпитале ЮВО в Ростове-на-Дону. Они прошли обучение в Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ).