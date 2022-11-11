. За что авиакомпании хотят снимать пассажиров с рейсов
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За что авиакомпании хотят снимать пассажиров с рейсов

За что авиакомпании хотят снимать пассажиров с рейсов
Предложили новые правила для пассажиров самолетов. В России предложили снимать с авиарейса пассажиров, ручная кладь которых превышает нормативы. С инициативой выступил аэропорт «Шереметьево». Авиахаб уже отправил письма с рекомендациями своим партнерам-перевозчикам. Отказ пассажирам в перевозке объясняется рисками задержки вылета. Летом Росавиация разослала в аэропорты требование о повторном досмотре личных вещей, которые переоформляются для сдачи в багаж. Весь процесс занимает от 20 до 55 минут. В итоге рейс может задержаться с отправлением, пассажиры начнут жаловаться, особенно если у кого-то из вещей будет что-либо изъято. В правилах определено, что, например, только в ручной клади можно перевозить гаджеты и технику с литиевыми аккумуляторами, газовые зажигалки. В «Шереметьево» предложили свои способы решения проблемы. И снятие с рейса — как раз один из вариантов. Другие включают отправку сверхнормативного багажа  следующим рейсом или разрешение на перевозку в салоне, как говорится, на свой страх и риск. В столичной авиагавани пояснили, что ранее багаж, который не соответствовал требованиям ручной клади, пассажир сам доносил до самолета, а затем передавал бортпроводнику, а тот уже перемешал сумку или чемодан в багажный отсек. Но требования о дополнительном досмотре «ломают» эту схему. Багаж необходимо доставить в терминал для обработки, что требует времени. В итоге вылет может быть отложен. Требования о дополнительном досмотре ручной клади внесено в регламенты российских аэропортов, но в законах об этом ничего нет, сообщает «Коммерсант». Согласно приказу «Минтранса», дополнительный досмотр возможен при наличии определенных условий. Например, если поступила информация «об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». И если из-за досмотра пассажир не попал на посадку вовремя, перевозчики обязаны предоставить ему место на следующем рейсе.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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