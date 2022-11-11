Российская армия уничтожила более 120 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 5 автомобилей на Купянском направлении. О неудачной попытке вооруженных сил Украины наступления по этому фронту сообщается в сводке Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, на Южно-Донецком — более 65-ти. Кроме того, ликвидированы один танк и 5 бронированных машин. Кроме того, за сутки российская армия поразила 9 пунктов управления ВСУ.

В районе Николаева уничтожен склад боеприпасов, в районе Золочева (Харьковская область) подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777, в Невского — взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».

За сутки российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников в населенных пунктах ДНР и ЛНР,а также уничтожили 32 снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 5 противорадиолокационных ракет «HARM» в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Сообщатся также о сбитом вертолете Ми-8 в Запорожье.

Российская артиллерия остановила военные силы Украины на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр, следует также из сводки.