. За сутки российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За сутки российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников

За сутки российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников

Российская армия уничтожила более 120 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 5 автомобилей на Купянском направлении. О неудачной попытке вооруженных сил Украины наступления по этому фронту сообщается в сводке Минобороны.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, на Южно-Донецком — более 65-ти. Кроме того, ликвидированы один танк и 5 бронированных машин. Кроме того, за сутки российская армия поразила 9 пунктов управления ВСУ.

В районе Николаева уничтожен склад боеприпасов, в районе Золочева (Харьковская область) подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777, в Невского — взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».

За сутки российские ПВО сбили 7 украинских беспилотников в населенных пунктах ДНР и ЛНР,а также уничтожили 32 снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 5 противорадиолокационных ракет «HARM» в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Сообщатся также о сбитом вертолете Ми-8 в Запорожье. 

Российская артиллерия остановила военные силы Украины на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр, следует также из сводки. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе
Американские военные провели учения по ведению боев против России в
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок

Топ на сегодня

Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями

Еще по теме

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях
Минобороны РФ: в ДНР сбили украинский самолет МиГ-29
Армия РФ уничтожила на Украине хранилища для американских систем HIMARS и гаубиц
Минобороны: в ДНР российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов