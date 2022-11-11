. Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Наступающая неделя принесет представительницам зодиакального круга как массу новых возможностей, так и некоторые трудности. О том, какие именно перемены ждут женщин по Знаку Зодиака, можно узнать из нашего гороскопа.

Главной проблемой всех женщин на планете в этот период станет ослабление Венеры из-за перехода в Знак Стрельца 16 ноября. Это значит, что в первые пару дней после такого транзита планеты физические и, возможно, интеллектуальные силы будут ощутимо снижены. Славянские женские обереги помогут пережить первые пару дней опасной Венеры. Также стоит отметить, что 17 числа Меркурий станет сильнее. Это поможет женщинам, но уже в сфере работы и финансов.

Женщина-Овен

В эти семь дней Овнам прекрасного пола придется принимать серьезные решения и, вполне возможно, заниматься интеллектуальными делами. Это значит, что Овнам понадобится сильная память. Несколько советов по прокачке своего мозга помогут дамам этого Знака улучшить память и стать чуть более продуктивными. Венера в Знаке Стрельца меняет настроение Овнов и их планы. Если раньше все было кристально ясно, то уже в в эту среду женская планета напустит тумана. Астрологи предлагают затаиться и не принимать важных решений хотя бы до пятницы.

Женщина-Телец

Для прекрасных Тельцов одобрен правильный отдых. Ночные светила простят Тельцам женского пола многое — даже небольшое легкомыслие. Также просматривается шанс улучшить отношения с семьей — Меркурий поможет договориться и найти компромисс в конце недели. Сейчас этим женщинам вообще не стоит обрывать связь с домом: от близких людей можно получить поддержку, которая позволит удержаться на плаву в сложный момент. Тельцы ощутят ветер перемен. Будет много разных событий — как приятных, так и не очень. Это поможет посмотреть на мир под правильным углом.

Женщина-Близнецы

Близнецы могут вернуться в прошлое в своих мыслях. Из-за чрезмерной ностальгии они, вполне возможно, столкнутся с неприятными ситуациями и проблемами, которые им уже встречались на пути ранее. Прошлый опыт вкупе с мощной интуицией позволят найти выход. Все, что нужно Близнецам — это просто следовать семи постулатам счастливой жизни и научиться считать деньги, ведь наиболее уязвимым местом для этих дам станет сфера денег. Следует избегать спорных ситуаций, не говорить «да» на туманные предложения и не влезать в авантюры.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола астрологи в первую очередь советуют научиться мыслить позитивно. Наиболее актуально это 16 и 17 ноября — в первые дни пребывания Венеры в Стрельце. Данная планета сулит неприятные перевороты в сфере любви. Она постарается лишить Раков доброты, но к пятнице ситуация восстановится. Женщинам данного Знака следует стать разборчивее и обращать внимание только на серьезных мужчин. Если в понедельник и вторник у них будут все шансы получить полезный и позитивный опыт, то в среду и четверг предугадать исход знакомства станет практически невозможно.

Женщина-Лев

Львы прекрасного пола могут закончить неделю победительницами в сфере любви. Особенно это касается тех, кто ищет новые знакомства с мужчинами. Заговоры и обряды на знакомство помогут привлечь внимание сильного пола. Меркурий в четверг станет сильнее из-за перехода в Стрельца, поэтому Львам, находящимся в поисках, судьба подарит новые возможности. Семейным женщинам планеты тоже окажут некоторую поддержку. Флирт сейчас поможет Львам поднять свою самооценку. Это будет важно для них, поскольку Венера постарается лишить этих женщин веры в себя.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе желательно заняться здоровьем, омоложением. Тем, кто хочет избежать преждевременного старения, стоит воспользоваться пятью полезными советами. Для сохранения удачи и хорошего настроения нужно больше улыбаться, общаться с добрыми и приятными людьми. Еще на этой неделе женщинам-Девам рекомендуется избегать рутинных дел и скуки. Вторая половина недели будет невероятно удачной для работы и творчества, так как Меркурий, покровительствующий данному Знаку, станет сильнее благодаря переходу в Знак Стрельца.

Женщина-Весы

В период слабой Венеры Весам астрологи советуют всеми силами удерживать контроль над эмоциями. Сбросить напряжение поможет спорт, дыхательная гимнастика, медитация, танцы. Настроиться на успех, особенно в среду им также поможет утренняя зарядка. Весам пока не удастся расширить сферу своего влияния, улучшить отношения или найти источник прибыли. Желательно заняться духовным развитием и проще смотреть на мир. Женщин, рожденных под этим созвездием, ждет благоприятная неделя для планирования дел на будущее.

Женщина-Скорпион

Из-за слабой Венеры эта неделя точно не подойдет для работы и скучных дел. Период с 14 по 20 ноября лучше посвятить самим себе. Астрологи советуют выделить пару дней для уединения, чтобы снизить информационный шум. Это поможет прислушаться к своему сердцу, мыслям, желаниям и правильно расставить приоритеты. Очень полезными станут гадания на судьбу. Ночные светила помогут Скорпионам исправить допущенные ранее ошибки и изменить отношение к прошлому. Меркурий принесет приятные новости и выгодные предложения в четверг и пятницу с выходными.

Женщина-Стрелец

Наиболее опасный день — среда. В это время влияние ослабленной Венеры ослабит веру прекрасных Стрельцов в себя. В этот день и в последующие пару-тройку дней не стоит закрываться от людей, демонстрировать равнодушие. Высока вероятность ощутить беспричинную тревогу. Пять способов избавления от нее помогут Стрельцам прекрасного пола остаться в эмоционально стабильном состоянии. На этой неделе женщина данного Знака могут встретить человека, с которым захотят связать жизнь. Тем, кто сейчас одинок, это сулит продолжительный роман.

Женщина-Козерог

Женщины этого Знака Зодиака рискуют провести эту неделю в глубокой задумчивости, и во многом это произойдет по вине Венеры, ослабленной с 16 числа Стрельцом. Звезды предупреждают, что Козерогам предстоит встретить на своем пути немало проблем в середине недели из-за перестройки энергетики ночных светил. В связи с этим представительницам данного Знака стоит почаще надевать украшения, приносящие удачу. Что касается важных дел и решений, то астрологи советуют перенести их на четверг или пятницу.

Женщина-Водолей

Свободное время Водолеям стоит посвятить семье и домашним делам. Женщин этого Знака ждет неделя обучения и саморазвития. Меркурий начиная с 17 числа даст им импульс любознательности. Информация, полученная в этот период, может стать основой будущего успеха. Главное сейчас — стараться избегать оправданий, так как они будут особенно опасными. Астрологи сообщают, что в эти дни получится иначе взглянуть на свою жизнь, обрести вдохновение, увидеть вещие сны. Ахиллесовой пятой этой недели станет сфера работы. Женщинам Водолеям станет сложнее вести переговоры.

Женщина-Рыбы

Рыбам прекрасного пола, которые уже успели обзавестись семьей, стоит обратиться за помощью к обрядам против ссор и скандалов в семье. Скорее всего, на этой неделе домочадцы будут много спорить, поэтому придется стать миротворцами. Венера, которая 16 числа войдет в созвездие Стрельца, наделит Рыб беспокойством и тревогой. Вдвойне уязвимыми перед ударами судьбы они будут как раз в среду. В четверг ситуация частично сгладится из-за Меркурия, который догонит Венеру в том же Знаке. Астрологи предлагают собраться с мыслями и правильно расставить приоритеты.