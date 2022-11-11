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Знаки зодиака, которых любят работодатели

Знаки зодиака, которых любят работодатели
Как не странно, но некоторые работодатели обращают внимание на знак зодиака при приме на работу. Оказывается, при устройстве на работу важен не только опыт и профессиональные навыки, но и знак зодиака. Не все, но целых 15% работодателей обращают внимание на дату рождения потенциального сотрудника и изучают его гороскоп прежде, чем принять окончательное решение. О том, как гороскоп влияет на успех в карьере, рассказали представители сервиса «Работа.ру». Это они провели исследование и опросили работодателей. Экспертам удалось выяснить, что принадлежность тому или иному знаку особенна важна для позиции топ-менеджера, — на то, Козерог вы или Дева обращают внимание в 52% случаях. Реже, но все же интересуются датой рождения, работодатели, нанимающие продажников, — 16%, и менеджеров — 13%.  Также выяснилось, представители каких знаков считаются самыми лучшими работниками. На первом месте — Тельцы, их по достоинству оценили 10% руководителей. Вторую позицию разделили Девы и Овны, оба знака набрали по 9% голосов. Также в топ-3 вошли Львы. Аутсайдерами оказались Скорпионы и Раки.  Как заявила представительница сервиса Татьяна Мощагина, соискатели также проверяют гороскоп своих будущих начальников, чтобы понять, сработаются они или нет. По словам эксперта, 46% претендентов  интересуются совместимостью с будущими руководителями, основываясь на астрологии. «Для тех людей, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом. Таким образом работодатели хотят заранее удостовериться, что найдут общий язык с будущим работником», — привели слова Мощагиной «Известия». Ранее наш астролог Людмила Митрохина рассказала, кому после коридора затмений повезет больше остальных. Представители только трех знаков зодиака могут рассчитывать на финансовую удачу, начиная с 16 ноября.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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