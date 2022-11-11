. Знаки зодиака, которых любят работодатели

Как не странно, но некоторые работодатели обращают внимание на знак зодиака при приме на работу. Оказывается, при устройстве на работу важен не только опыт и профессиональные навыки, но и знак зодиака. Не все, но целых 15% работодателей обращают внимание на дату рождения потенциального сотрудника и изучают его гороскоп прежде, чем принять окончательное решение. О том, как гороскоп влияет на успех в карьере, рассказали представители сервиса «Работа.ру». Это они провели исследование и опросили работодателей. Экспертам удалось выяснить, что принадлежность тому или иному знаку особенна важна для позиции топ-менеджера, — на то, Козерог вы или Дева обращают внимание в 52% случаях. Реже, но все же интересуются датой рождения, работодатели, нанимающие продажников, — 16%, и менеджеров — 13%. Также выяснилось, представители каких знаков считаются самыми лучшими работниками. На первом месте — Тельцы, их по достоинству оценили 10% руководителей. Вторую позицию разделили Девы и Овны, оба знака набрали по 9% голосов. Также в топ-3 вошли Львы. Аутсайдерами оказались Скорпионы и Раки. Как заявила представительница сервиса Татьяна Мощагина, соискатели также проверяют гороскоп своих будущих начальников, чтобы понять, сработаются они или нет. По словам эксперта, 46% претендентов интересуются совместимостью с будущими руководителями, основываясь на астрологии. «Для тех людей, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом. Таким образом работодатели хотят заранее удостовериться, что найдут общий язык с будущим работником», — привели слова Мощагиной «Известия». Ранее наш астролог Людмила Митрохина рассказала, кому после коридора затмений повезет больше остальных. Представители только трех знаков зодиака могут рассчитывать на финансовую удачу, начиная с 16 ноября.