. 12 фильмов, чьи названия были переведены на русский, будто они имеют связь с хитовыми проектами, но это не так

Мы уже рассказывали вам о том, по каким причинам названия многих иностранных фильмов умышленно переводятся на русский язык неправильно. Часто это связано с непереводимостью некоторых оборотов или слишком непонятными для рядового незападного зрителя отсылками, но ещё чаще — с коммерческими уловками.

Одной из подобных хитростей является присвоение фильму названия, которое вызывает у зрителей ассоциацию с другой картиной, чаще всего проверенным кинохитом, о котором все слышали. Тут уж можно проигнорировать оригинальный смысл названия (даже если оно отлично переводится на русский язык), раз появляется возможность завлечь на фильм большое количество людей, выдав новинку за продолжение чего-то нашумевшего.

Так в нашем прокате появляются фильмы «Развод в большом городе», «Форсаж. Китайский дрифт» или «Во всё тяжкое». Знаете, как они связаны с теми проектами, на которые они так похожи названиями? Вообще никак.

Ознакомьтесь с некоторыми примерами и остерегайтесь самозванцев!

Фильм «Не дыши: Начало» (2022) не связан с фильмом «Не дыши» (2016)

Capella Film / Sony Pictures Releasing

Название в оригинале: «Старик» (Old Man).

Картины объединяет лишь исполнитель главной роли Стивен Лэнг.

Кстати, у фильма «Не дыши» есть родной сиквел «Не дыши 2», вышедший в 2021 году. Но вот «Не дыши: Начало» рассказывает совершенно иную историю с совершенно другими героями.

Фильм «Доспехи бога: В поисках сокровищ» (2017) не связан с трилогией «Доспехи бога» (1986-2012)

Централ Партнершип / Golden Harvest

Название в оригинале: «Кунг-фу Йога» (Gong fu yu jia).

Опять же, связь фильма с известной франшизой исключительно актёрская — и там, и там играет Джеки Чан.

Более того, «Доспехи бога: В поисках сокровищ» являются сиквелом фильма «Миф» (2005). То есть через название на русском языке продолжение одного менее известного фильма с Джеки Чаном выдали за продолжение более известного фильма с Джеки Чаном. Ну красота же!

Фильм «Развод в большом городе» (2012) не связан с сериалом «Секс в большом городе» (1998-2004)

Кино без границ / HBO

Название в оригинале: «Что знала Мэйзи» (What Maisie Knew).

Сюжет фильма основан на романе Генри Джеймса «Что знала Мэйзи» (1897).

Кстати, у сериала «Секс в большом городе» всё же есть воплощение в виде двух одноимённых полнометражных фильмов, которые вышли в 2008 и 2010 годах.

Фильм «Игра Ганнибала» (2018) не связана с сериалом «Ганнибал» (2013-2015) или фильмами с Энтони Хопкинсом

Экспонента / Universal Pictures

Название в оригинале: «Ночной охотник» (Night Hunter).

Нет, это не какой-нибудь приквел «Молчания ягнят», более того — в этом фильме вообще нет никого, кто бы ел людей.

Фильм «Во всё тяжкое» (2018) не связан с сериалом «Во все тяжкие» (2008-2013)

Экспонента / AMC

Название в оригинале: «Профессор» (The Professor).

Связь с сериалом состоит лишь в схожей завязке — главный герой узнаёт о своём тяжёлом заболевании и это формирует его дальнейшее, весьма рискованное поведение.

Фильм «Клаустрофобы. Начало» (2021) не связан с фильмом «Клаустрофобы» (2019)

Экспонента / Columbia Pictures

Название в оригинале: «Бункерная игра» (The Bunker Game).

Очень неплохие сборы довольно проходного хоррора превратили слово «Клаустрофобы» в некий ужастиковый бренд. Под его эгидой вышел в 2022 году вышли не только «Клаустрофобы. Начало», но и другой, не связанный с оригиналом фильм: «Клаустрофобы. Долина дьявола» (ну, то есть, «Побег с поля«).

А вот настоящий собственный сиквел «Клаустрофобов» вышел в 2021 году, и его название «Клаустрофобы 2: Лига выживших». Если вы всё ещё не запутались, то однозначно можете собой гордиться!

Фильм «Проклятие. Дом с прислугой» (2020) не связан с серией ужастиков «Проклятие» или сериалом «Дом с прислугой» (2019-…)

Кинологистика / Apple TV+

Название в оригинале: «Служанка» (The Maid).

А вот и суперкомбо! Однако ни японская, ни американская версии «Проклятия», ни драматический сериал «Дом с прислугой» (и с Рупертом Гринтом) не имеют ничего общего с этим таиландским ужастиком.

Зато его нейминг на русском языке может стать началом весёлой игры, цель которой объединить несколько названий хитовых проектов в одно. Наши варианты: «Гладиатор: Бойцовский клуб», «1+1: Две башни», «Один дома: День Сурка», «Люди в чёрном: Джентльмены», а также «Гарри Поттер и другие приключения Шурика». Предлагайте свои!

Фильм «Супер Майки» (2020) не связан с фильмом «Супер Майк» (2012)

Ten Letters / Warner Bros.

Название в оригинале: «Наши мальчики в Майами» (Onze jongens in Miami).

Ещё один случай, когда сиквел совершенно другого фильма с названием «Наши мальчики» (2016) превращается в имитацию известного голливудского проекта на схожую тематику. В данном случае — стриптизёрскую.

Фильм «От рассвета до заката» (2022) не связан с фильмом «От заката до рассвета» (1995)

World Pictures / Miramax Films

Название в оригинале: «Американская резня» (American Carnage).

Мы звонили Квентину Тарантино и Роберту Родригесу, они говорят, что ничего не знают о фильме слева.

Интересный факт: у оригинального фильма «От заката до рассвета» есть два официальных продолжения 1998 и 1999 годов. О таких внезапных и малоизвестных сиквелах известных фильмов мы писали тут, посмотрите!

Фильм «Форсаж. Китайский дрифт» (2021) не связан с франшизой «Форсаж»

Кинологистика / Universal Pictures

Название в оригинале: «Бег на всю жизнь» (Chi zha feng yun).

Третий фильм оригинальной серии «Форсаж» имел подзаголовок «Токийский дрифт», поэтому кто-то действительно мог подумать, что и «Китайский дрифт» тоже является частью семьи.

Фильм «Хинтерленд: город грехов» (2021) не связан с фильмом «Город грехов» (2005)

Про:взгляд / Miramax Films

Название в оригинале: Хинтерленд (Hinterland).

Несвязность этих фильмов отлично понятна по одному только постеру «Хинтерленда». Мы не оспариваем вероятную греховность этого города, но вот подана она явно в совершенно другом стиле.

Фильм «Паранормальные явления. Медиум» (2021) не связан с франшизой «Паранормальное явление»

Экспонента / Paramount Pictures

Название в оригинале: «Медиум» (Rang Zong).

Этот фильм также снят в псевдодокументальном стиле, но всё же не является частью франшизы, которая, к слову, состоит уже аж из шести частей. Последняя вышла в 2021 году, и её название «Паранормальное явление: Ближайший родич», что звучит даже более трешово, чем вариант с «Медиумом».

Пишите, если знаете другие подобные случаи! Кстати, не все из перечисленных фильмов плохи сами по себе, кое-что вполне можно посмотреть.

Или же ознакомиться с тем, как на русский язык переводят говорящие имена иностранных персонажей из мультфильмов. Тоже очень интересно!