. 12 поразительных традиций африканских племён, которые не на шутку озадачат любого цивилизованного человека

У каждого народа есть свои традиции и обычаи. Только в то время как некоторые остаются лишь в памяти людей, другие до сих пор сохраняют важное место в их повседневной жизни. Например, это касается большинства африканских племён, для которых какой-то один обряд может значить очень многое. А их самобытный образ жизни частенько становится самым настоящем культурным шоком для городского человека. Ведь то, что для африканцев считается нормой или даже красотой, многим из нас кажется странным, а местами даже и диковатым.

Народ Мбороро, Чад

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Как правило, татуировки на лице у представителей африканских племён — это своего рода «паспорт», по которому вы можете узнать о человеке почти всё. Но у народа Мбороро — это признак красоты.

Мальчика из одного эфиопского племени Банна готовят к участию в обряде «Булл-джампинг» (прыжки по быкам)

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Суть этого обряда состоит в том, что молодой человек, жаждущий найти себе невестку в этом году, должен в обнажённом виде пробежаться по спинам быков несколько раз подряд. Только после этого он сможет жениться.

Хамеры, Эфиопия

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Хамеры — одни из самых красивых представителей Эфиопии. Особенно они отличаются своими диковинными причёсками, которые носят всю жизнь. Обычно хамеры-мужчины оставляют хохолок своих волос у себя на макушке, а всё остальное срезают и закрепляют глиной, охрой и овечьим жиром. Чтобы лучше спалось с такой шевелюрой, у них всегда есть специальный стульчик под голову.

А вот как выглядит причёска хамерок

Женщины народа Мурси, которые обречены носить бусы из бисера всю свою жизнь

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На минуточку, такие бусы могут весить от 6 до 8 килограммов.

Химба, Намибия

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Одна из особенностей этого древнего народа заключается в их скульптурных причёсках на голове. Именно они и прославили это племя за пределами страны. Но придумали жители племени столь замысловатые жгуты из своих волос (и не только) не специально — во всём виновата невыносимая жара и зной краёв, где они живут.

Племена Уганды

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Шрамирование — распространённая и жутко болезненная процедура среди многих африканских племён. Но если раньше это делали, чтобы отличить своего от чужих, то сейчас одинаковые выпуклые шрамы на теле стали экзотическим украшением своей внешности.

Масаи, Кения

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У масаев есть редкий обычай посвящения, когда мужчины (от 30 до 40 лет) наконец-таки становятся совершеннолетними. Чтобы показать свою радость свершившегося события, они танцуют, высоко подпрыгивая вверх.

Племена Мурси и Сури, Эфиопия и Кения

Guardian

Этих два племени до сих пор практикуют странноватую традицию — тарелки в губах. Носят этот атрибут только женщины, с подросткового возраста. Со временем диаметр тарелки увеличивается и достигает 4 сантиметров. Зачем они это делают? Исследователи до сих пор не могут дать точный ответ. Но главное предположение — снова для красоты.

Сурма, Эфиопия

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Представителей этого племени по праву можно считать самыми оригинальными декоратами своего тела. Они раскрашивают себя яркими красками (но чаще всего белыми и оранжевыми цветами) по поводу и без него. Считается, что в этих волнистых узорах спрятано какое-то таинственное послание. Но так ли это на самом деле, никто не знает.

Конкурс красоты в Нигере

Hannes Rada

Традиционный конкурс красоты среди африканских племён отличается от подобных конкурсов, которые мы привыкли видеть. Здесь за титул красавчика борются парни, а в судьях сидят девушки. Чтобы завоевать сердце дамы, африканцам приходится не сладко. Они тщательно подбирают себе макияж и наряд, который обязательно будет что-то символизировать. Награда — неограниченное количество понравившихся девушек, с которыми они смогут прожить целый месяц.

Эталон красоты из племени Боди, Эфиопия

Eric Lafforgue

Главным красавчиком и любимцем среди всех дам племени Боди станет тот, у кого будет самое большое пузо. И это не шутка. У этого народа даже есть специальный конкурс для молодых людей, которые старательно набирают вес, чтобы потом выставить своё сокровище всем напоказ. Чем ты толще, тем богаче и красивше.

Представители племени Масаи и их способ приветствия

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Для масаев плевок символизирует приветствие и уважение. Часто матери и отцы практикуют эту процедуру и с младенцами. Таким образом они показывают своё счастье и желают ребёнку здоровья и долголетия.