. 20 забавных фотографий, которые показывают, как сильно меняется ваша жизнь, когда у вас появляются дети

Ваша жизнь полностью меняется, когда у вас появляются дети. Вы можете подумать, что знаете, какие перемены в образе жизни ждут вас, но ничто не может до конца подготовить вас к родительству!

Это дикая поездка с интенсивными испытаниями, бесконечным истощением и общим ощущением того, что хаос на самом деле может быть фундаментальным состоянием Вселенной. Вечеринки с друзьями и активные хобби превращаются в смену подгузников и 5-минутный сон, где бы и когда бы вы ни находились. Но в конце концов все это того стоит.

Страница "Got Toddlered" в Instagram - это фантастический цифровой архив, показывающий, насколько огромными могут быть эти изменения. Родители присылают свои фотографии того, как они выглядели до создания семьи, и фотографии после того, как они стали родителями. Они веселые, понятные и напоминают всем нам об утешительном факте — мы все в одной лодке!

1. Даже самый круто выглядящий парень должен быть готов стать подставкой для восхождения на диван

2. От Поднятой на руки до Потерявшей сознание

3. Никакая работа не сравнится с работой мамы

4. Когда-то блистающая мама в трениках

5. Ее тоже носили на руках

6. От "все под контролем!" до "какой сегодня год?"

7. Теперь сон важнее любого веселья

8. Из костюма зомби в настоящего

9. Есть причина, по которой улыбается только ребенок

10. От его крутости не осталось и следа

11. От нарядов с принтом дикого животного до воспитания дикого животного

12. От модели купальников до вьючного мула

13. Никакая работа не сравнится с присмотром за ребенком

14. Атрибутика празднования Нового года перешла от Тиары к Ферреро

15. От нежения на солнце до промокания насквозь

16. Раньше было намного веселее

17. Из Белоснежки в гнома-Ворчуна (по очевидным причинам)

18. Я на лодке! Vs. Я лодка!

19. Были времена...

20. Наши дома также меняются!

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