20 забавных фотографий, которые показывают, как сильно меняется ваша жизнь, когда у вас появляются дети
Ваша жизнь полностью меняется, когда у вас появляются дети. Вы можете подумать, что знаете, какие перемены в образе жизни ждут вас, но ничто не может до конца подготовить вас к родительству!
Это дикая поездка с интенсивными испытаниями, бесконечным истощением и общим ощущением того, что хаос на самом деле может быть фундаментальным состоянием Вселенной. Вечеринки с друзьями и активные хобби превращаются в смену подгузников и 5-минутный сон, где бы и когда бы вы ни находились. Но в конце концов все это того стоит.
Страница "Got Toddlered" в Instagram - это фантастический цифровой архив, показывающий, насколько огромными могут быть эти изменения. Родители присылают свои фотографии того, как они выглядели до создания семьи, и фотографии после того, как они стали родителями. Они веселые, понятные и напоминают всем нам об утешительном факте — мы все в одной лодке!
1. Даже самый круто выглядящий парень должен быть готов стать подставкой для восхождения на диван
2. От Поднятой на руки до Потерявшей сознание
3. Никакая работа не сравнится с работой мамы
4. Когда-то блистающая мама в трениках
5. Ее тоже носили на руках
6. От "все под контролем!" до "какой сегодня год?"
7. Теперь сон важнее любого веселья
8. Из костюма зомби в настоящего
9. Есть причина, по которой улыбается только ребенок
10. От его крутости не осталось и следа
11. От нарядов с принтом дикого животного до воспитания дикого животного
12. От модели купальников до вьючного мула
13. Никакая работа не сравнится с присмотром за ребенком
14. Атрибутика празднования Нового года перешла от Тиары к Ферреро
15. От нежения на солнце до промокания насквозь
16. Раньше было намного веселее
17. Из Белоснежки в гнома-Ворчуна (по очевидным причинам)
18. Я на лодке! Vs. Я лодка!
19. Были времена...
20. Наши дома также меняются!
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.