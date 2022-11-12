. 32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с помощью пластики
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32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с помощью пластики

32-летняя дочь Любови Успенской превратилась в роковую красотку с помощью пластики
Единственная дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина так преобразилось, что теперь ее не узнать. Несколько лет назад единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина упала с горного велосипеда, серьезно повредив лицо и выбив зубы. После случившегося девушка впала в депрессию и подсела на запрещенные препараты. Певица с трудом смогла реабилитировать наследницу. Сначала она отправила ее на курс терапии, а затем взялась за внешность. Постепенно, не без помощи мамы, дочь Успенской начала вести активную социальную жизнь и вернулась к своим прежним занятиям. Татьяна Плаксина — инструктор по йоге и художница. Еще она занялась вокалом и уже выпустила свой первый альбом.
Сейчас Татьяна роскошно выглядит. Как сообщает Пятый канал, Дочь Успенской перенесла серию сложных пластических операций, которые превратили ее в настоящую красавицу. Она ведет свой блог, в котором делится творческими планами и значимыми событиями. Из публикаций можно сделать вывод, что сейчас в ее жизни все хорошо. На обложке дебютного альбома поклонники едва узнали ее. Конечно, изображение подверглось обработке фильтрами, но все же нельзя не заметить, насколько изменились черты лица новоиспеченной вокалистки.
Поклонники едва узнали на обложке альбома ту самую Татьяну. Как бы там ни было, Успенской удалось не просто излечить наследницу от пагубной зависимости, но и существенно повысить самооценку настрадавшейся барышни. «Другие губы, чужой подбородок», «Какая красотка стала! Молодец, Люба, вытащила дочь», «Перекроила все лицо! Но выглядит, конечно, роскошно», «Очень изменилась. Даже не поняла сначала, кто это», — расхвалили Татьяну комментаторы.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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