. Адвокат назвал незаконными обвинения против сына экс-главы РЖД

Вадим Карасев

Адвокат бизнесмена Андрея Якунина назвал обвинения Норвегии против россиянина незаконными

Адвоката Бернт Хейберг, который защищает интересы сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина, назвал обвинения против россиянина незаконными. Об этом пишет ТАСС.

Суд установил, что обвиняемый управлял дроном в Норвегии. Однако из-за того, что данное действие наказуемо только для граждан России, встал вопрос, «следует ли считать обвиняемого россиянином». Сам Якунин в суде попросил считать его гражданином Великобритании, так как он имеет британское подданство, после чего МИД страны заявил, что «лицо считается российским» даже при наличии другого гражданства. Хейберг заявил, что в Норвегии «ранее никогда не преследовали кого-либо из-за его гражданства».

«В этом деле речь не идет ни о национальной безопасности Норвегии, ни о каких-либо действиях, совершенных против Норвегии российским режимом. Речь идет о туристе, который увлекается экстремальными видами спорта и любит природу», — объяснил ситуацию адвокат, добавив, что Якунин собрается доказывать в суде свою невиновность.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью к ним бизнесмен не обращался.

