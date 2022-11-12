. Алла Пугачева едва не сорвала концерт Зиверт
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Алла Пугачева едва не сорвала концерт Зиверт

Алла Пугачева едва не сорвала концерт Зиверт
Певица Алла Пугачева не скучает в Израиле. Артистка, кажется, сильно скучает в Израиле по вниманию публики. Переехав за границу, она стала гораздо чаще выходить в свет, чем делала это в России. Активность артистки выросла в разы: она посещает концерты российских звезд, которых еще не «отменили» на Западе. Накануне Примадонна появилась в VIP-зоне зрительного зала в Тель-Авиве, где прошел концерт певицы Zivert. Молодая певица получила от народной артистки самый приятный комплимент из всех возможных. «Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT как всегда покорила мое сердце»,— поделилась впечатлением от шоу Алла Борисовна.
Стоит отметить, что Пугачева едва не сорвала выступление Zivert. Дело в том, что зрители отреагировали на её появление с большим ажиотажем, чем на певицу на сцене. После концерта Пугачеву встретила у черного выхода толпа поклонников. Пройти к выходу ей помогли сотрудники безопасности. В Сети есть видео, как Алла Борисовна выходит из здания концертного зала под громкие овации и одобрительные крики. Сама Zivert удостоилась меньшего внимания публики. Впрочем, певица всё равно осталась довольна свиданием с кумиром. «Спасибо Вам от всего сердца! Вы — моё вечное вдохновение! Какое счастье, просто побыть рядом с Вами», — поблагодарила она Пугачеву. Напомним, что недавно Пугачева посетила концерт Земфиры, а до этого веселилась в гримерке Бориса Гребенщикова. Её муж, тем временем, колесит по миру с гастролями. На днях юморист приехал в Латвию, где встретился с лучшей подругой своей жены — Лаймой Вайкуле.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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