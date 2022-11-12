. Алла Пугачева заманивает молодых мужчин в замок

Депутат жестко высказался о певице Алле Пугачевой. После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу, а не поддержала родную страну в сложное время. По мнению Романа Худякова, из-за побега с родины звезда лишилась своей многомиллионной армии поклонников.«Сама Алла представляет, кем она стала для российской публики? Ненависти нет. Напрасно она упрекала в ней «рабов» и «холопов». Она — призрак светлого советского прошлого, который превратился в живое, но потустороннее существо, забирающее в замки с гаргульями в деревнях молодых мужчин. Теперь, к кому ни прикоснется, на того сыплются проклятия», — заявил экс-депутат. Напомним, сначала поклонники были уверены, что певица вернется в Россию. Однако недавно Алла Борисовна забрала документы детей из школы и выставила на продажу свой особняк-замок.