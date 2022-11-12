. Алтухов рассказал о параллельном импорте алкогольных напитков
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Алтухов рассказал о параллельном импорте алкогольных напитков

Алтухов рассказал о параллельном импорте алкогольных напитков

Отечественные производители с начала года смогли нарастить производство и заместить существенную долю рынка крепкого алкоголя. Кратно увеличились объемы производства бренди, ликеров и виски. Об этом «Парламентской газете» заявил член Комитета Государственной Думы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

«Острого дефицита крепких напитков на прилавках магазинов не наблюдается. Сейчас Правительством принято решение о параллельном импорте ввоза порядка 30 брендов шотландского виски, текилы, айришей и бурбонов, а также популярные марки ликеров и настоек», — пояснил Алтухов.

Для параллельного импорта среда станет более конкурентной, уверен парламентарий.

«Это должно положительно сказаться на ценах — они должны снизиться. Марки, ушедшие из России перестали делать вложения в продвижение и рекламу, а курс валют сегодня ниже, чем в начале года, когда шли последние поставки. Поэтому цены неизбежно должны откорректироваться, но вернуть себе лояльность отечественных потребителей будет непросто», — резюмировал депутат.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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