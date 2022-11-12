. Анна Семенович получила тяжелые осложнения после ковида

Певица и ведущая Анна Семенович призналась, что уже три раза болела ковидом. Звезда российского шоу-бизнеса вполне довольна своей внешностью и выступает за бодипозитив. Однако недавно обладательница пышных форм все-таки решила сесть на диету. Анна исключила вредные продукты, стала питаться по графику и есть небольшими порциями. Однако, несмотря на все усилия, ограничения не дали никакого результата. Это вызвало тревогу артистки. «Начала стройнеть, мало ем, стараюсь, а вес прямо не уходит», — пожаловалась Семенович. Бывшая солистка группы «Блестящие» решила проверить организм. Она побывала на приеме у врачей, гастроэнтеролога и эндокринолога. Как выяснилось, Анна переживала не напрасно. «Вы знаете, у меня такая проблема, не усваиваются витамины группы B, вообще! Я реально ем мало овощей и фруктов, у меня от них дует живот, и поэтому я стараюсь их не есть... Потому что все время на съемках, в работе», — рассказала артистка.Теперь актрисе фильма «Ирония судьбы, Продолжение» предстоит полуторамесячный курс лечения. Специалист назначил капельницы, различные бады и витамины. «Витамины группы B отвечают за нервную систему, за метаболизм. Кто хочет постройнеть, сбросить лишний вес, тот обязательно за ними должен следить», — пояснила бывшая фигуристка. Исполнительница хита «Секси-бомбочка» выяснила, почему у нее возникли такие проблемы со здоровьем. «После того, как я третий раз переболела ковидом, пострадала еще и печень. Оказывается, из-за этого не усваиваются витамины, и вес не уходит», — отметила Семенович. По словам Анны, она не отчаивается и начинает исправлять ситуацию. «Предстоят небольшие проблемы. Сейчас будем разгонять метаболизм. Но я не унываю, главное — мы нашли причину. Надо есть больше клетчатки — фруктов, овощей. А я вот на белке сижу. Стараюсь похудеть. Сегодня с утра съела две котлетки домашних из курочки. Вечером будет рыба с овощным салатом и зеленью», — добавила поп-звезда.