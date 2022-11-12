. Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
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Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе

Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
39-летняя певица Анна Седокова призналась, что ей пришлось набраться храбрости. Артистка только недавно осознала, что музыкальная группа «ВИА Гра» — часть ее самой. Анна захотела попросить у звездного продюсера право исполнять песню «Не оставляй меня, любимый», которая была одним из главных хитов коллектива. Константин Меладзе согласился — и Анна осуществила свою мечту. Однако теперь многие недоумевают, почему артистка захотела спеть именно этот трек и как ей удалось достичь согласия с мужем Веры Брежневой.
Анна заверила, что права на песню остались у автора. Ей они не могут принадлежать, потому что она не писала этот хит. «Как я решилась? У меня была старая почта Константина. Я выпила бокал вина и дрожащей рукой отправила несколько предложений. Он ответил положительно и отправил мне контакты людей, чтобы связаться по правам. Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто», — пояснила Седокова. Поп-звезда отметила, что почти год работала над новой версией этого трека, очень бережно относясь к самому процессу. «Сейчас у меня разные чувства. Ещё болит, правда. Наверное, нужно с ней выйти на сцену и спеть с залом. Тогда пройдёт. Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью той моей жизни. Спасибо, что были. Спасибо, что бросили. Иначе я бы никогда не стала тем, кем я есть сейчас», — эмоционально резюмировала Седокова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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