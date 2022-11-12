. Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass, согласно новым слухам
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Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass, согласно новым слухам

Assassin’s Creed: Valhalla скоро добавят в подписку Game Pass, согласно новым слухам


В этом году подписку Game Pass пополнили 2 игры серии Assassin’s Creed — это Odyssey и Origins. Похоже, что скоро еще один проект знаменитой франшизы Ubisoft присоединится к подписке Game Pass. По крайней мере, в сети появились слухи об этом.

Польский портал xgp.pl сообщил, что обратил внимание на отображение Assassin’s Creed: Valhalla в Microsoft Store в качестве игры для подписки Game Pass. При этом, сама игра в данный момент в подписке отсутствует. Значок Game Pass отображается на игре в разделе Microsoft Store, как это можно видеть на изображении ниже.


Стоит сказать, что это не первый раз, когда данный польский портал подобным образом публикует информацию про игры, которые планируют добавить в Game Pass. При этом, не всегда их информация оказывается точной. В частности, еще в марте этого года они сообщали, что Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass, но этого до сих пор не произошло. Однако, была у них и точная информация — про игры Mass Effect: Legendary Edition и Lost in Random, но стоит помнить, что оба этих проекта были добавлены в Game Pass Ultimate за счет EA Play, а предугадать добавление игр в подписку Electronic Arts вполне реально.

В целом, количество игр Ubisoft, которые добавляют в подписку Game Pass, увеличивается едва ли не каждый месяц, плюс издательство уже добавило проект Assassin’s Creed: Valhalla в Playstation Plus, можно ожидать его появление и в Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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