. Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее

Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее

Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее


Разработчики Hogwarts Legacy, одной из самых ожидаемых игр прямо сейчас, представили новую геймплейную демонстрацию. Они опубликовали продолжительный ролик, в котором можно увидеть различные аспекты геймплея ожидаемой ролевой игры: создание персонажа, путешествие по замку Хогвард, боевую систему и многое другое.


Watch this video on YouTube

Напомним, что игра Hogwarts Legacy уже имеет дату релиза — она выйдет 10 февраля 2023 года. Релиз проекта запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. При этом, игроки с консолями Playstation получат один эксклюзивный квест, но эксклюзивность будет временной.

Квест The Haunted Hogsmeade Shop в Hogwarts Legacy будет временным эксклюзивом Playstation
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Бэнкси приехал на Украину
Бэнкси приехал на Украину
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Ольгу Бузову заподозрили в новом романе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Анне Седоковой пришлось выпить, чтобы поговорить с Меладзе
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Николая Баскова унизили прямо на сцене
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее
Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа,
Шольц сообщил о намеренном отказе ФРГ от санкций против российского газа
Шольц сообщил о намеренном отказе ФРГ от санкций против российского
Симптомы передозировки кофеина и как понизить его уровень в организме
Симптомы передозировки кофеина и как понизить его уровень в организме
США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка
Участок московского метро закроют на полгода
Участок московского метро закроют на полгода
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние в Стрельце 24 ноября 2022 года
Получение премии и выигрыша: какие знаки зодиака «озолотит» новолуние
Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном релиза
Реслинг-фэнтези RPG WrestleQuest обзавелся новым трейлером и окном

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля

Еще по теме

Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Hogwarts Legacy — первый геймплей, детали, релизное окно
Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина
В Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций