. Авторы Hogwarts Legacy показали новый геймплей: создание персонажа, боевую систему и прочее

Вадим Карасев





Разработчики Hogwarts Legacy, одной из самых ожидаемых игр прямо сейчас, представили новую геймплейную демонстрацию. Они опубликовали продолжительный ролик, в котором можно увидеть различные аспекты геймплея ожидаемой ролевой игры: создание персонажа, путешествие по замку Хогвард, боевую систему и многое другое.

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Напомним, что игра Hogwarts Legacy уже имеет дату релиза — она выйдет 10 февраля 2023 года. Релиз проекта запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. При этом, игроки с консолями Playstation получат один эксклюзивный квест, но эксклюзивность будет временной.

Квест The Haunted Hogsmeade Shop в Hogwarts Legacy будет временным эксклюзивом Playstation