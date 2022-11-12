. Авторы Sea of Thieves объявили дату старта 8 сезона игры

Вадим Карасев





Студия Rare сегодня сообщила дату старта 8 сезона в игре Sea of Thieves. Новый сезон начнется в игре через 10 дней — 22 ноября. А на следующей неделе, 18 ноября, разработчики проведут специальный стрим, где расскажут о том, что ждет игроков в новом сезоне, плюс поделятся информацией о выборе сообщества в приключении «Возвращение проклятых».

Напомним, ранее разработчики планировали запустить 8 сезон игры Sea of Thieves еще в сентябре, ниже на изображении можно видеть информацию о том, что в него планировали добавить. Но из-за сильного сдвига даты старта седьмого игры (он стартовал в августе вместо июня) у разработчиков сместилось расписание запуска и других сезонов игры Sea of Thieves.





Игра Sea of Thieves остается очень популярной среди игроков, количество которых в ней в июне этого года превысило 30 миллионов. Проект доступен в Game Pass.