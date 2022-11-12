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Байдена провезли по бульвару России в столице Камбоджи

Байдена провезли по бульвару России в столице КамбоджиБайдена и Лаврова провезли по бульвару России в столице Камбоджи на разные саммиты

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Джо Байден, одновременно прилетевшие в столицу Камбоджи Пномпень на разные саммиты, проехали по бульвару России. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер прибыл на саммит АСЕАН — США, у главы российской дипломатии запланировано участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), а также ряд встреч с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Бульвар Российской Федерации является одной из центральных улиц Пномпеня, на нем расположены правительственные здания и университеты. Свое название он получил в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке.

После Камбоджи Лавров направится в Индонезию, где на острове Бали пройдет саммит G20. Ранее стало известно, что западные страны намерены игнорировать выступления российских участников, а также препятствовать встречам с «кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию». По словам представителя европейской внешнеполитической службы, Запад пытается работать с партнерами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно» мнение международного сообщества о действиях России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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